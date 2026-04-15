鹿児島県警日置署は15日までに、県内の男子高校生が、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度を悪用した詐欺に遭い、現金6千円をだまし取られたと発表した。署は「警察官が現場で直接、反則金を受け取ることはない」と注意を呼びかけている。署によると高校生は14日午前8時20分ごろ、日置市内の路上を右折した際、車に乗った警察を名乗る私服姿の男2人に「手信号していないから違反だ