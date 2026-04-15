京都・南丹市の山林で安達結希さんが遺体で見つかったニュースは、事態が大きく動いている。詳しくみていく。「検証も行っているような状況」ここ数日の動きを改めて整理していく。13日午後4時45分頃、市内の山林で子供とみられる遺体が発見された。そして14日、司法解剖の結果、この遺体が安達結希さんのものだということが明らかになった。15日朝、警察は何者かが現場に遺体を遺棄した疑いがあるとして、死体遺棄容疑で安達さん