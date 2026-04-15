漫画家、エッセイストとして活躍した東海林さだおさんが亡くなったことが15日、コラムを連載していた出版社から発表されました。88歳でした。文藝春秋によりますと、東海林さんは4月5日午前、心不全により都内の病院にて亡くなったということです。■漫画『タンマ君』、エッセー『丸かじりシリーズ』など幅広く連載東海林さんは1937年10月30日生まれ。新聞や雑誌で漫画『アサッテ君』や『タンマ君』を連載していました。『タンマ君