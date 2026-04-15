元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が15日、自身のインスタグラムを更新。紛失した私物が手元に戻って来たことを明かした。山本アナはストーリーズで「日曜日にスマホを新幹線の中で落としてしまい…今朝無事に手元に戻ってきました」と伝えた。降車時に気づき、スマートフォンの機能を使って探したところ、「終点の博多駅まで行ってしまっていることがわかりました笑」と明かした。手元に無事戻った経緯を想像し