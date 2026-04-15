ベセント米財務長官が、5月中旬に中国北京で予定されている米中首脳会談の前後に日本を訪問する方向で調整していることが15日、複数の関係者への取材で分かった。片山さつき財務相と赤沢亮正経済産業相との会談を想定しているもようだ。