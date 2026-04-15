阪神・高橋遥人投手が15日、SNSで話題沸騰中の「珍三振」について、真相を独白した。先発した4月12日の中日戦（バンテリンドーム）、3―0で迎えた9回2死。シーズン2度目の完封を目指して立った最終回の打席で、中日・根尾昂投手がフルカウントから投じた内角高めの直球を空振りした。見送れば完全なボールで、四球で出塁できたにもかかわらず、加藤匠馬捕手のミットに収まってからバットを振ったため「始球式みたい」、「出塁