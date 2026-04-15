群馬県草津町は１４日、町を２０２５年度に訪れた観光客数は４０５万３２２３人だったと発表した。２年連続で４００万人を超え、３年連続で過去最多を更新した。町の景観整備などが奏功し、若者が温泉旅行先に草津を選ぶ流れが定着したとみている。町によると、２４年度の４０１万９４１８人から０・８４％増えた。春休みで学生が増える３月は月別で最多の４３万６４２３人を記録し、前年同月も上回った。一方、昨年９月と今年