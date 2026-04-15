「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。１０日から１２日まで東京辰巳アイスアリーナで開催され、にしたんクリニックがスポンサーを務めた「ＳＴＡＲＳＯＮＩＣＥＪＡＰＡＮＴＯＵＲ２０２６」を観覧した感想を語った。西村氏は「ＳＴＡＲＳＯＮＩＣＥという名の通り、氷上にフィギアスケート界のスターたちが一堂に集まってフィギアス