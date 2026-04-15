映画『ゴジラ-0.0』の山崎貴監督が現地時間4月14日にアメリカ・ラスベガスで開催された「CinemaCon 2026」のメインステージに登壇。本作が『ゴジラ-1.0』の先の世界を描くこと、そして敷島家の大きな運命を描く作品であることを発表した。 参考：『ゴジラ-0.0』ファーストティザー映像から展開を考察核兵器＆初代『ゴジラ』を示唆？ 『ゴジラ-0.0』は、山崎貴が監督・脚本・VFXを手がける新作ゴジラ映画