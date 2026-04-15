ジェニファー・ローレンスが主演を務める映画『Die My Love（原題）』が、『DIE MY LOVE／ダイ・マイ・ラブ』の邦題で6月12日に全国公開されることが決定。あわせて本予告とポスタービジュアルが公開された。 参考：アメリカはなぜ評価しない？『その道の向こうに』ジェニファー・ローレンスの芝居の真価 本作は、アリアナ・ハルウィッツの小説『死んでよ、アモール』を映画化したも