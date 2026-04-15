「ちいかわ」と「東京ばな奈」とのコラボレーション第2弾商品『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』が2026年4月20日（月）～5月6日（水）まで「JR東日本大宮駅 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場」に出店される。 【写真】東京ばな奈を被った「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」 イラストレーター・ナガノが描く作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」とのコラボレー