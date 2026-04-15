絵本『パンどろぼう』の体験型イベント「パンどろぼうひろば」イベント限定グッズの通販予約が開始された。 【写真】「パンどろぼうひろば」イベント限定グッズを見る 絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちが集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」 は2026年1月31日（土）から4月5日（日）まで横浜・ASOBUILD（アソビル）で初めて開催され、総計7万人以上を動員した。 「パンどろぼうひろば」が閉幕した