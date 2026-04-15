アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のオリジナルグッズが2026年4月14日に全国の対象書店で発売された。 【写真】『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』グッズラインナップ 『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』はクリエイターの亀山陽平が監督・脚本・キャラクターデザイン・制作を手掛けるショートアニメ。2025年にTOKYO MX、YouTube等で放送・配信されて話題となり、2026年2月よりテ