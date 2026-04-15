中島美嘉が、新曲「光」を本日4月15日に配信リリースした。 （関連：アーティストやアイドルが音楽家・バンドマン役を演じる難しさイメージの合致とリアリティが必須要素に） 本作は4月9日よりフジテレビほかにて放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされたバラード。作詞を中島美嘉本人が手がけ、作曲を大野裕一が担当。さらに編曲には江粼文武を迎え、繊細か