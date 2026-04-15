thinkTANKphotoのカメラ用バックパック「BackLight Sprint」（モンテイングリーン）が、Amazonで9%OFFのセール中となっている。4月15日（水）現在、参考価格が2万4,200円のところ、2万2,000円で購入可能だ。 収納機材へのアクセスを背面から行うバックパックスタイルのカメラバッグ。取り外し可能なウエストベルトを装着すれば、前に回すことでバッグを下ろすことなく機材を出し入れできる。 収納目安は、レン