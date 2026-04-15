資源エネルギー庁によりますと、今月１３日時点の山形県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１７２円２０銭で、前の週より２円２０銭値上がりし、４週ぶりの値上げ。全国で８番目の高さとなっています。 県内の値上がりの要因について石油情報センターは、レギュラーガソリンの平均小売価格が政府が目標としてきた１７０円程度に到達したことなどから、政府は、今月９日から石油元売