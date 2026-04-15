日本女子代表が米国遠征でアメリカとの３連戦に臨んでいる一方で、同じアジアの韓国はFIFAシリーズ（親善大会プロジェクト）でブラジル遠征を実施している。現地４月11日にはブラジルと対戦し、１−５で敗れた。迎えた14日にはカナダと相まみえ、１−３の敗戦を喫した。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「“残念”韓国女子サッカー、“10人で戦った”カナダに１−３で敗れる...FIFAシリーズ２連敗」と見出しを打ち、「世界