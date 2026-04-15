15日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1629枚だった。うちプットの出来高が993枚と、コールの636枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の153枚（35円安520円）。コールの出来高トップは6万5000円の169枚（70円高400円）だった。 コールプット 出来高前日比