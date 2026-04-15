15日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は231枚だった。うちプットの出来高が158枚と、コールの73枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の107枚（31円安199円）。コールの出来高トップは5万9500円の50枚（2420円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格