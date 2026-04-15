ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地ドジャースタジアムでのメッツ戦に「1番DH」で先発出場。3打数無安打に終わるも、第4打席に申告敬遠で出塁。昨季から続く連続試合出塁の日本記録を「48」に更新した。試合は同点の8回裏に、カイル・タッカー外野手の決勝適時打が飛び出してドジャースが2－1で勝利。米データ会社『OptaSTATS』は、大谷の敬遠直後のチーム成績に