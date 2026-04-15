ギタリストの布袋寅泰が15日、自身のXを更新し、高市早苗首相と英ロックバンド、ディープ・パープルの面会を受けて行った過去の投稿について説明した。【Xより】「嬉しさを素直に呟いたつもりでした」布袋寅泰のX投稿全文布袋は、10日に高市首相が首相官邸でディープ・パープルの表敬を受けたことを受け、日本の首相がロックンロールと交わったことを前向きに評価する趣旨の投稿を行い、その後削除していた。こうした中、布