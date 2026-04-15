STARTO ENTERTAINMENTによる縦型ショートドラマ“エスドラ”の第1弾作品『記憶買収人』（主演：堂本光一）の追加キャストが決定した。episode2「記憶を描く」に坪倉由幸、episode3「忘れあう二人」に堀田茜と武田梨奈が出演することがわかった。【写真】カッコイイ…ハット姿の堂本光一本作は3つのエピソードで構成されており、配信中のep1「消えた夜」では、篠塚大輝（timelesz）がクロノ（堂本）によって人生を翻弄される大