男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索 京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察は4月15日、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。南丹警察署前からMBS柳瀬良太記者の報告です。 【写真を見る】男子児童の遺体発見を受け自宅を家宅捜索きょうの警察の動きは…死因不詳で現在「検索中」別の場所で発見の靴の特定にも時間要するか【南丹警察署前から記者中継】 多くの