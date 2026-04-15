ローソンは15日、人気蒸留所のウイスキーを使用した高付加価値のハイボールや、税込130円の低価格サワーなど計13品を、4月21日から順次全国の酒類取り扱い店舗で発売すると発表した。【写真】人気蒸留所のハイボール＆130円サワーとは？今回の新商品は、「せっかく飲むなら美味しいものを選びたい」という需要の高まりと、物価高による節約志向の双方に対応する“二極化”のラインアップが特徴。高価格帯では、品評会で受賞歴