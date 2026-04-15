先月、東京・江東区で住宅に侵入し金品を奪おうとしたなどとして、警視庁はきょうまでに男2人を逮捕しました。2人は「匿名・流動型犯罪グループ」＝トクリュウとみられています。強盗未遂などの疑いで逮捕された鎌田津奈寿容疑者（38）は先月20日、仲間と共謀の上、江東区潮見にある住宅兼会社事務所に侵入し金品を奪おうとした疑いがもたれています。また、この事件では運転役とみられる中国籍の会社員・姚海峰被告（44）も逮捕さ