悲しみ、喪失を語り合える場を東京都品川区旗の台にある「スペース『あはひ』」。ここは2000年に起きた「世田谷一家殺害事件」で妹を亡くした入江杏さんが2024年に開設した施設です。こちらは入江さんが代表を務める「ケアミーツアート研究所」の拠点と位置付けられていて「グリーフケア」の活動が不定期で行われています。【写真を見る】未解決事件、残された姉が考える「グリーフケア」の意味グリーフは死別や災害、事故などで大