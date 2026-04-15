衆参両院のすべての党派が参加し、皇族の数を確保する方策をめぐる会議が約1年ぶりに行われています。安定的な皇位継承に関する全体会議は、15日午後3時から衆議院議長の公邸で行われています。出席しているのは、衆院・参院の正副議長、自民党の麻生副総裁や中道改革連合の笠検討本部長ら13の党派の代表者などです。会議の開催は2025年4月以来で、これまで皇族数の確保策をめぐり、政府の有識者会議の答申に基づいて、女性皇族が