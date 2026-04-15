タレントの堀ちえみが14日に自身のアメブロを更新。月に一度のリウマチの診察結果を報告した。【映像】“目の施術後の姿”が話題・堀ちえみの最新ショットこの日、堀は「午後から一か月に一度の、リウマチの診察でした」と切り出し「事前に採血をしたので、その結果を受けての診察です」と説明。結果については「私の中では安定している方でした。血液検査も脂質や糖質の異常もなく、至って健康でした」「リウマチやそれに伴う