TBS井上貴博アナウンサー（41）が15日、TBS系の報道番組「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。京都府南丹市で行方不明男児が遺体で発見された件について視聴者に語りかけた。井上アナは「まずは京都府南丹市です。行方不明になっていた男児児童が一昨日、遺体で見つかりましたが、警察は今朝からこの男の子の自宅を家宅捜索しています。中継です、高柳さんお願いします」と京都の取材現場の記者に呼びかけた。取材現場の高柳