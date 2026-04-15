4月13日、元「KAT-TUN」の田中聖が、自身のTikTokにラップで歌唱する動画を公開した。動画内で見せた田中の “両腕” に注目が集まっている。田中は2023年12月に覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8月の実刑判決が確定した。現在は出所し、久しぶりに歌唱する姿を見せた。「TikTokアカウントは4月初めに開設したものと見られ、4月4日に過去にYouTubeで公開した動画を転載。今回は出所後、初めてのラップ動画となっ