アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠が、１５日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。世代間ギャップを感じる行動を明かした。板倉は、ＬＩＮＥなどで「（上の世代は）メッセージの文章の途中に絵文字が入ってる」といい、「（その途中の絵文字は）『いらなくない！？』って思う」そう。「私の母親がめっちゃそう。文字を打ってると、（予測変換で絵文字が）出てくる。それを押