【モデルプレス＝2026/04/15】山崎貴監督が、現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）に、アメリカ・ラスベガスのシーザーズ・パレスにて開催されたCinemaCon 2026のメインステージに登壇。これまで詳細が一切明かされなかった『ゴジラ-0.0』について、本邦初解禁となる最新情報を明かした。【写真】圧倒的な恐怖と迫力を放つゴジラ最新ビジュアル◆山崎貴監督、CinemaCon 2026に登壇CinemaConとは、映画興行・配給など