上着いらずで快適に過ごせる季節が到来。トップス × ボトムスのワンツーコーデをおしゃれに見せるなら、パッと目を引く主役級デザインのトップスがあると頼りになります。そこでおすすめしたいのが、今回紹介する【しまむら】の「主役級ロンT」。シンプルなボトムスを合わせるだけで即サマになるから、洗い替え用にも欲しくなるかも。 二重ラインが今っぽい配色ボーダーT 【しまむら】「ボ