電車の遅延アナウンスが響くホームで、私の肩をたたいた一人の小学生の女の子。その勇気から、私は「当たり前の音」の壁に気付かされて……？ 友人が体験談を語ってくれました。 騒がしいホームで、私の肩をたたいた小さな手 ある日ホームで電車を待っていたときのことです。 事故の影響で電車が遅れたとアナウンスが流れ、振替輸送や復旧の目処についてもアナウンスがありました。 「困ったなぁ