タレントのはるな愛(53)が11日に配信された千原ジュニアのYouTubeチャンネル「千原ジュニアYouTube」に出演し、中学時代に受けたいじめを語った。 【写真】ピンクがよく似合うはるな愛つらい十代だった ジュニアが「当時の40年前の子供なんて今の子供と比にならないくらい残酷やん」と現在との違いに触れた。はるなが「残酷やね。ほんまにね」と応じると、ジュニアは「むちゃくちゃされたやろ」と10代のころを尋ねた。