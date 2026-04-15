記事ポイントPLANTの「熟から」が「第17回(2026年)からあげグランプリ(R) 中日本スーパー総菜部門」で6回目の金賞以上を受賞「熟から」は黒にんにくや醤油もろみ、日本酒由来の旨味を重ねた奥行きのある味わいが楽しめる「熟から」は全国のPLANT各店で100gあたり本体価格219円(税込236.52円)で購入できる PLANTの「熟から(黒にんにく鶏もも唐揚げ)」が、からあげグランプリ(R) 中日本スーパー総菜部門で6回目の金賞以上を受賞