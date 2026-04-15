ドジャース・山本由伸（27）が日本時間15日、本拠地ドジャースタジアムでのメッツ戦に3勝目をかけて登板。8回途中1失点と好投したが、勝敗はつかなかった。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」昨季のワールドシリーズの再戦となった前回8日のブルージェイズ戦（トロント）の七回、それまで無安打に抑えていた岡本を見逃し三振に仕留めた。が、すぐさま岡本が自動投球判定システム（ABS）を要求してボー