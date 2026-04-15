金属アレルギーがあるため、ひげ剃りを拒否したにもかかわらず、刑務所職員に無理やり剃られたなどとして、元受刑者の八木橋健太郎さん（40）が国を訴えた裁判の控訴審判決が4月15日、東京高裁であった。中吉徹郎裁判長は、刑務所側の対応を違法と認定したうえで「精神的損害を軽視できない」として、慰謝料を一審の18万円から25万円に増額し、国に支払いを命じた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「ひげ剃り拒否→強制