「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。「にしたんクリニック」がスポンサーを務める人気アイスショー「ＳＴＡＲＳＯＮＩＣＥＪＡＰＡＮＴＯＵＲ２０２６」を観覧したことを明かした。世界トップクラスのフィギュアスケーターが集結する「ＳＴＡＲＳＯＮＩＣＥ」。今年はミラノ・コルティナ冬季五輪の女子金メダリスト