映画監督の山崎貴監督が、１４日（日本時間１５日）に米ラスベガスのシーザーズ・パレスで「シネマコン２０２６」に登壇し、新作「ゴジラ−０．０」（１１月３日公開）について最新情報を明かした。シネマコンは映画興行、配給などの映画産業のあらゆる分野の世界中の映画関係者に向け、ハリウッドの大手スタジオが紹介をする世界最大映画コンベンションだ。これまで極秘にされていた物語の核心について初めて語った。映画は２