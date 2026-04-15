ＪＲＡのＧ１を６勝しているダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝が４月１５日、短期免許取得の手続きを行うため、美浦トレセンを訪れた。期間は今週の１８日（土）から宝塚記念が行われる６月１４日（日）までを予定している。日本での騎乗は、２５年のジャパンＣのタスティエーラ（７着）以来、約５か月ぶりとなる。来日１週目からＧ１でビッグチャンスが舞い込んだ。昨年の朝日杯ＦＳを制して最優秀２歳牡馬に輝いたカヴ