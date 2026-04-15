Ｊ２ジュビロ磐田は１５日、静岡・磐田市内で公開練習。次節（１８日）のアウェー大宮戦に向けて、紅白戦などで闘志を高めた。チームはＪ２甲府とＪ３長野を倒して連勝中。とはいえ、長野戦は１―１の末のＰＫ戦勝ち。後半は攻められる場面も多く、内容に満足している選手はいない。志垣良監督も「後ろが重くなり過ぎた」と反省する。ＤＦヤン・ファンデンベルフも「まずは勝ち点を取ること。勝ち続ければ試合内容も改善されて