１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京、大阪、名古屋などで来週には気温２５度以上の夏日が続出することを報じた。同番組では、気象コーナーで夏の気配を報じた上で、真夏になる前にエアコンが正常に動くか、早期に試運転しておくことをお勧め。話の流れの中、コメンテーターで出演の国際弁護士・清原博氏は「エアコン２０２７年問題があるわけですよ」と話し始めた。司会の石井