イスラエルによるレバノンへの攻撃が続く中、イタリアのメローニ首相はイスラエルとの防衛協定の自動更新を停止すると明らかにしました。ロイター通信などによりますと、イタリアのメローニ首相は14日「現状を踏まえ、イスラエルとの防衛協定の自動更新を停止する」と発表しました。イタリアとイスラエルによる防衛協定は、軍事物資の調達や技術研究における協力などを定めたもので、5年ごとに自動更新されることになっていました