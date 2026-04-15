15日、日本医師会は会見を開き、現場からは医療用手袋などの不足を訴える声も出ているとして、流通の停滞や買い占めによる医療体制への影響に懸念を示しました。その上で、直ちに深刻な支障が生じる状況ではないとして、医療提供体制は維持されていることを強調しました。日本医師会松本会長「現時点において我が国の医療提供体制は維持されており、直ちに深刻な支障が生じる状況にはありません」日本医師会は医療現場が困窮しな