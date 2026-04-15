東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14日、自身のXを更新し、持ち株を損切りしたことを報告した。【画像】気になる！水谷隼が損切りした保有株定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、ダブルインバース日経（1360）を大量に仕込んでいたが、8日に−10％超の下落。これを受け水谷は「これ以上日経平均下がらないように守りました今後死守します」と涙目の絵文字で現状を報告してい