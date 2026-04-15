日本テレビ系「しゃべくり００７」が１３日、放送された。この日は、女優・綾瀬はるかをゲストに迎えて「クイズ！私のこと覚えてますか？」を進行。綾瀬が過去に深く関わった人物を招いて半生を振り返る。中学時代の同級生で、ともにバスケ部員として汗を流した利重弓子さんが登場。綾瀬の中学時代を「今と全く変わらなくて。明るくて、優しくて、本当にみんなに愛されるキャラクターです」と笑顔で明かした。同じくバスケ