日本発のグローバルグループ「&TEAM」が15日、都内で3rd EP SHOWCASE『We on Fire』を開催した。【集合カット】スタイリッシュな&TEAMショーケースは「Bewitched」で開幕した。同楽曲は、“魔法にかかったように理性が蝕まれていく”＝Bewitchedな様子を、シンプルかつヘヴィなロックサウンドで表現した。パフォーマンスは、静と動のコントラストが抜群で、グループの真骨頂ともいえる刀群舞も力強さを増していた。