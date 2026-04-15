ＢＳ−ＴＢＳは１５日、２０２７年１月２４日以降の衛星基幹放送業務の認定更新を行わず「ＢＳ−ＴＢＳ４Ｋ」の放送を終了することを発表した。放送終了の具体的日時は後日発表される。同局は文書で「２０１８年１２月の『ＢＳ−ＴＢＳ４Ｋ』放送開始以来、高精細な映像特性を活かし、様々なコンテンツを視聴者の皆様へお届けしてまいりました」としながら「一方では、ここ近年、インターネット配信の急速な拡大やスマート