愛知県安城市のマンション一室で女性2人の遺体が見つかり、殺人容疑で住人の男が逮捕された事件で、安城署は15日、遺体の身元は男の妻で会社員中村左知枝さん（56）と、長女の高校生理乃さん（17）と明らかにした。司法解剖の結果、死因はともに首の動脈を切られたことによる失血死だった。男の手首には自ら付けたとみられる傷があり、入院治療のため釈放されている。男は職業不詳中村孝一容疑者（55）。13日午前0時20分ごろ、